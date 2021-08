Европейская Грузия выдвинула кандидатов в мэры

Председатель оппозиционной партии Европейская Грузия Гига Бокерия на брифинге 16 августа представил кандидатов в мэры от партии на предстоящих 2 октября выборах в органы самоуправления.

По словам Бокерия, у Европейской Грузии будут свои кандидаты в мэры в 13 муниципалитетах, в двух из которых — Хони и Терджола — кандидаты согласованы с различными оппозиционными партиями.

Бокерия отметил, что Европейская Грузия довольна координацией с оппозиционными силами, и подчеркнул необходимость донести до граждан сигнал о том, что оппозиция смогла «найти разумный компромисс».

«(Избиратель должен знать), что мы можем победить режим Иванишвили, а затем принимать согласованные коалиционные решения», — добавил он.

Ниже приводится список кандидатов в мэры Европейской Грузии в 10 муниципалитетах:

Хони — Зураб Джибухая;

Терджола — Зураб Буцхрикидзе;

Гори — Этер Джалагония;

Ахалцихе — Зураб Садатиерашвили;

Ахалкалаки — Арсэн Карапетян;

Марнеули — Ахмед Имамкулиев;

Самтредиа — Жукиана Попхадзе;

Каспи — Акаки (Каха) Геджадзе;

Амбролаури — Майя Кацитадзе;

Тетрицкаро — Нино Давиташвили.

Европейская Грузия будет иметь своих кандидатов в мэры в городах Цаленджиха, Ниноцминда и Адигени. Партия представит их отдельно.

В то же время в 15 муниципалитетах — Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Телави, Рустави, Цхалтубо, Мартвили, Кобулети, Хуло, Аспиндза, Ахмета, Дманиси, Ланчхути, Местиа и Чиатура — Европейская Грузия поддержит согласованных кандидатов оппозиции.

Также Европейская Грузия, Единое национальное движение, Дроа и Гирчи — больше свободы поддерживают кандидатуры Ники Мелия и Элене Хоштария на пост мэра и Сакребуло Тбилиси.

