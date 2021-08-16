Европейская Грузия выдвинула кандидатов в мэры
Председатель оппозиционной партии Европейская Грузия Гига Бокерия на брифинге 16 августа представил кандидатов в мэры от партии на предстоящих 2 октября выборах в органы самоуправления.
По словам Бокерия, у Европейской Грузии будут свои кандидаты в мэры в 13 муниципалитетах, в двух из которых — Хони и Терджола — кандидаты согласованы с различными оппозиционными партиями.
Бокерия отметил, что Европейская Грузия довольна координацией с оппозиционными силами, и подчеркнул необходимость донести до граждан сигнал о том, что оппозиция смогла «найти разумный компромисс».
«(Избиратель должен знать), что мы можем победить режим Иванишвили, а затем принимать согласованные коалиционные решения», — добавил он.
Ниже приводится список кандидатов в мэры Европейской Грузии в 10 муниципалитетах:
- Хони — Зураб Джибухая;
- Терджола — Зураб Буцхрикидзе;
- Гори — Этер Джалагония;
- Ахалцихе — Зураб Садатиерашвили;
- Ахалкалаки — Арсэн Карапетян;
- Марнеули — Ахмед Имамкулиев;
- Самтредиа — Жукиана Попхадзе;
- Каспи — Акаки (Каха) Геджадзе;
- Амбролаури — Майя Кацитадзе;
- Тетрицкаро — Нино Давиташвили.
Европейская Грузия будет иметь своих кандидатов в мэры в городах Цаленджиха, Ниноцминда и Адигени. Партия представит их отдельно.
В то же время в 15 муниципалитетах — Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Телави, Рустави, Цхалтубо, Мартвили, Кобулети, Хуло, Аспиндза, Ахмета, Дманиси, Ланчхути, Местиа и Чиатура — Европейская Грузия поддержит согласованных кандидатов оппозиции.
Также Европейская Грузия, Единое национальное движение, Дроа и Гирчи — больше свободы поддерживают кандидатуры Ники Мелия и Элене Хоштария на пост мэра и Сакребуло Тбилиси.
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