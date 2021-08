Ана Долидзе будет бороться за пост мэра столицы

Лидер партии «За народ», бывший заместитель министра обороны Ана Долидзе будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси на местных выборах 2 октября.

На презентации 14 августа Долидзе в начале своего выступления отметила, что в столице не хватает зеленых и публичных пространств и что «этот город не является городом для людей».

Говоря о хаотичной застройке в Тбилиси, Ана Долидзе заявила, что вместо зеленого Тбилиси остались «бетонные гетто».

Долидзе пообещала положить конец ненависти, которую питает поляризованная политическая система, в которой доминируют Грузинская мечта и ее оппонент — Национальное движение.

Ана Долидзе, получившая степень доктора права в Школе права Корнелла, в мае 2020 года основала общественную платформу — движение «За народ», и пояснила, что цель состоит в том, чтобы «чистыми руками» создать новую реальность в стране.

На парламентских выборах в октябре 2020 года она баллотировалась как независимый кандидат в Дидубе-Чугуретском округе. В первом туре она получила 17,95% голосов и заняла третье место после кандидата Грузинской мечты Гии Вольского (42,64%) и единого кандидата от оппозиции, лидера Гирчи Зураба Джапаридзе (21,06%).

До создания политического движения Ана Долидзе была внесудебным членом Высшего совета юстиции с 2018 года. После формирования движения она покинула совет.

В феврале 2016 года президент Маргвелашвили выдвинул Ану Долидзе на должность судьи Верховного суда, но Парламент отклонил ее кандидатуру, после чего она была назначена парламентским секретарем президента.

В 2015-2016 годах Долидзе была заместителем министра обороны. Ранее, в 2004-2006 годах, она возглавляла неправительственную организацию «Ассоциация молодых юристов Грузии».

