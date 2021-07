Грузинская мечта выдвинула кандидатов в мэры

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе представил кандидатов в мэры от правящей партии на предстоящих в октябре местных выборах на брифинге, который прошел в центральном офисе партии 30 июля. Уже известно, что исполняющий обязанности мэра столицы Каха Каладзе вновь будет бороться от имени Грузинской мечты.

По словам Кобахидзе, он сам возглавит Избирательный штаб, Каха Каладзе возглавит избирательную кампанию в столице, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили возглавит избирательную кампанию по всей Грузии.

Из выдвинутых кандидатов не менее 17 являются действующими мэрами, а двое — исполняющими обязанности мэров. Из 63 выдвинутых кандидатов только три женщины.

Ниже представлен полный список кандидатов в мэры от Грузинской мечты:

Регион Квемо Картли

Рустави — Нино Лацабидзе — депутат;

Гардабани — Давид Каргаретели;

Марнеули — Кенан Омаров;

Болниси — Давид Шеразадишвили;

Дманиси — Коба Мурадашвили;

Цалка — Илья Сабанадзе – действующий мэр;

Тетрицкаро — Георгий Циклаури.

Регион Кахети

Телави — Леван Андриашвили;

Ахмета — Алекси Пицхелаури;

Кварели — Гиви Зауташвили;

Лагодехи — Джондо Мдивнишвили;

Гурджаани — Зураб Утиашвили;

Сагареджо — Автандил Гуликашвили;

Сигнаги — Малхаз Бегиашвили;

Дедолисцкаро — Николоз Джаниашвили — действующий мэра.

Регион Шида Картли

Гори — Владимир Хинчегашвили – дзюдоист, обладатель золотой медали Олимпийских игр 2016 года в Рио;

Каспи — Вахтанг Майсурадзе — действующий мэр;

Карели — Заза Гулиашвили — действующий мэр;

Хашури — Тенгиз Читиашвили.

Регион Самцхе-Джавахети

Ахалцихе — Ираклий Лазарашвили;

Аспиндза — Ростом Маграквелидзе — действующий мэр;

Боржоми — Отар Арболишвили;

Адигени — Гоча Кимадзе;

Ахалкалаки — Мелкон Макарян;

Ниноцминда — Анивард Мосоян.

Регион Мцхета-Мтианети

Мцхета — Дмитрий Зурабишвили;

Душети — Манана Нариманидзе;

Тианети — Леван Циклаури;

Казбеги — Шалва Элошвили.

Регион Имерети

Кутаиси — Иосеб Хахалеишвили — действующий мэр;

Багдати — Каха Энукидзе;

Чиатура — Гиви Модебадзе — действующий мэр;

Цхалтубо — Геннадий Баланчивадзе;

Сачхере — Леван Иванашвили;

Самтредиа — Давид Бахтадзе;

Терджола — Лаша Гогиашвили — действующий мэр;

Ткибули — Давид Черкезишвили;

Вани — Александр Гогоришвили — действующий мэр;

Харагаули — Коба Лурсманашвили — действующий мэр;

Хони — Ладо Джурхадзе — действующий мэр;

Зестафони — Васил Гвелесиани.

Регион Рача-Лечхуми — Квемо Сванети

Амбролаури — Лаша Чичинадзе;

Они — Серго Хидашели;

Цагери — Георгий Немсадзе;

Лентехи ​​- Георгий Ониани.

Регион Самегрело-Земо Сванети

Зугдиди — Мамука Цоцерия — председатель Сакребуло;

Цаленджиха — Гога Гулордава;

Чхороцку — Дато Гагуа – действующий мэр;

Хоби — Давид Букия;

Сенаки — Вахтанг Гаделия;

Мартвили — Торнике Джанашия;

Поти — Бека Вачарадзе;

Абаша — Гига Габелаия;

Местия — Капитон Жоржолиани — действующий мэр.

Регион Гуриа

Озургети — Автандил Талаквадзе;

Ланчхути — Александр Саришвили — действующий мэр;

Чохатаури — Давид Шарашенидзе.

Аджарская Автономная Республика

Батуми — Арчил Чиковани — исполняющий обязанности мэра;

Кобулети — Леван Зоидзе;

Хелвачаури — Заза Диасамидзе;

Кеда — Роланд Беридзе;

Шуахеви — Омар Такидзе — и.о. мэра;

Хуло — Вахтанг Беридзе — действующий мэр.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)