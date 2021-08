Национальное движение выдвинуло кандидатов в мэры

Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия, который будет баллотироваться на пост мэра столицы на выборах в органы местного самоуправления 2 октября, представил кандидатов в мэры в регионах от своей партии.

Ника Мелия представил кандидатов в мэры только 29 из 63 муниципалитетов за пределами Тбилиси, из которых только два кандидата женщины, 3 — действующие депутаты Парламента, 3 — члены сакребуло и 1 — действующий мэр, который баллотируется в качестве беспартийного, независимого кандидат и которого поддерживает Национальное движение.

Обращаясь к аудитории, собравшейся в центральном офисе партии, Ника Мелия заявил, что представленные кандидаты являются «передовой боевой командой», которая «будет в авангарде победы над Грузинской мечтой на референдуме 2 октября».

Лидер ЕНД подчеркнул, что, несмотря на решения Грузинской мечты, на выборах 2 октября «референдум все равно состоится», и правящая партия «потерпит поражение перед грузинским народом, а не перед какой-либо отдельной политической партией».

«Я прошу наших лидеров референдума с завтрашнего дня разойтись по всей Грузии, прийти к каждой семье, к каждому гражданину и объяснить, что будет решаться на референдуме 2 октября», — сказал он членам своей команды и призвал граждан пойти на выборы самоуправления.

Ниже представлен список кандидатов в мэры ЕНД по регионам:

Имерети

Кутаиси — Хатиа Деканоидзе — депутат;

Вани — Бадри Мебуришвили;

Зестафони — Бакар Хиджакадзе;

Самтредиа — Мамука Бибилеишвили.

Регион Мцхета-Мтианети

Мцхета — Заал Удумашвили — депутат.

Регион Квемо Картли

Рустави — Давид Киркитадзе;

Дманиси — Георгий Татуашвили — мэр Дманиси; Независимый беспартийный кандидат;

Тетрицкаро — Вано Магалашвили.

Регион Кахети

Телави — Георгий Ботковели;

Сагареджо — Давид Джавахишвили;

Ахмета — Зураб Отиашвили;

Гурджаани — Серги Какалашвили;

Дедоплисцкаро — Тамаз Кочламазашвили;

Сигнаги — Заза Папуашвили.

Регион Самегрело-Земо Сванети

Мартвили — Темур Джанашия — депутат;

Хоби — Бесо Шенгелия;

Зугдиди — Анзор Мелия — врач-кардиолог, отец Ники Мелия.

Аджарская Автономная Республика

Батуми — Георгий Киртадзе — депутат Верховного совета Аджарии;

Кобулети — Бондо Тедорадзе;

Хелвачаури — Миша Болквадзе;

Кеда — Рамин Беридзе — депутат Кедского Сакребуло;

Шуахеви — Роин Зоидзе — депутат Батумского Сакребуло;

Хуло — Гогита Соломонидзе.

Регион Самцхе-Джавахети

Адигени — Марехи Даташвили;

Аспиндза — Георгий Гиоргадзе.

Регион Шида Картли

Гори — Васил Махарашвили;

Хашури — Иосеб Буадзе;

Каспи — Нугзар Нониашвили — депутат Каспского Сакребуло;

Карели — Николоз Ахалкаци.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)