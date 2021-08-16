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Национальное движение выдвинуло кандидатов в мэры

16/08/2021 - 15:00
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Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия, который будет баллотироваться на пост мэра столицы на выборах в органы местного самоуправления 2 октября, представил кандидатов в мэры в регионах от своей партии.

Ника Мелия представил кандидатов в мэры только 29 из 63 муниципалитетов за пределами Тбилиси, из которых только два кандидата женщины, 3 — действующие депутаты Парламента, 3 — члены сакребуло и 1 — действующий мэр, который баллотируется в качестве беспартийного, независимого кандидат и которого поддерживает Национальное движение.

Обращаясь к аудитории, собравшейся в центральном офисе партии, Ника Мелия заявил, что представленные кандидаты являются «передовой боевой командой», которая «будет в авангарде победы над Грузинской мечтой на референдуме 2 октября».

Лидер ЕНД подчеркнул, что, несмотря на решения Грузинской мечты, на выборах 2 октября «референдум все равно состоится», и правящая партия «потерпит поражение перед грузинским народом, а не перед какой-либо отдельной политической партией».

«Я прошу наших лидеров референдума с завтрашнего дня разойтись по всей Грузии, прийти к каждой семье, к каждому гражданину и объяснить, что будет решаться на референдуме 2 октября», — сказал он членам своей команды и призвал граждан пойти на выборы самоуправления.

Ниже представлен список кандидатов в мэры ЕНД по регионам:

Имерети

  • Кутаиси — Хатиа Деканоидзе — депутат;
  • Вани — Бадри Мебуришвили;
  • Зестафони — Бакар Хиджакадзе;
  • Самтредиа — Мамука Бибилеишвили.

Регион Мцхета-Мтианети

  • Мцхета — Заал Удумашвили — депутат.

Регион Квемо Картли

  • Рустави — Давид Киркитадзе;
  • Дманиси — Георгий Татуашвили — мэр Дманиси; Независимый беспартийный кандидат;
  • Тетрицкаро — Вано Магалашвили.

Регион Кахети

  • Телави — Георгий Ботковели;
  • Сагареджо — Давид Джавахишвили;
  • Ахмета — Зураб Отиашвили;
  • Гурджаани — Серги Какалашвили;
  • Дедоплисцкаро — Тамаз Кочламазашвили;
  • Сигнаги — Заза Папуашвили.

Регион Самегрело-Земо Сванети

  • Мартвили — Темур Джанашия — депутат;
  • Хоби — Бесо Шенгелия;
  • Зугдиди — Анзор Мелия — врач-кардиолог, отец Ники Мелия.

Аджарская Автономная Республика

  • Батуми — Георгий Киртадзе — депутат Верховного совета Аджарии;
  • Кобулети — Бондо Тедорадзе;
  • Хелвачаури — Миша Болквадзе;
  • Кеда — Рамин Беридзе — депутат Кедского Сакребуло;
  • Шуахеви — Роин Зоидзе — депутат Батумского Сакребуло;
  • Хуло — Гогита Соломонидзе.

Регион Самцхе-Джавахети

  • Адигени — Марехи Даташвили;
  • Аспиндза — Георгий Гиоргадзе.

Регион Шида Картли

  • Гори — Васил Махарашвили;
  • Хашури — Иосеб Буадзе;
  • Каспи — Нугзар Нониашвили — депутат Каспского Сакребуло;
  • Карели — Николоз Ахалкаци.

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16/08/2021 - 15:00
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