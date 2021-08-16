Национальное движение выдвинуло кандидатов в мэры
Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия, который будет баллотироваться на пост мэра столицы на выборах в органы местного самоуправления 2 октября, представил кандидатов в мэры в регионах от своей партии.
Ника Мелия представил кандидатов в мэры только 29 из 63 муниципалитетов за пределами Тбилиси, из которых только два кандидата женщины, 3 — действующие депутаты Парламента, 3 — члены сакребуло и 1 — действующий мэр, который баллотируется в качестве беспартийного, независимого кандидат и которого поддерживает Национальное движение.
Обращаясь к аудитории, собравшейся в центральном офисе партии, Ника Мелия заявил, что представленные кандидаты являются «передовой боевой командой», которая «будет в авангарде победы над Грузинской мечтой на референдуме 2 октября».
Лидер ЕНД подчеркнул, что, несмотря на решения Грузинской мечты, на выборах 2 октября «референдум все равно состоится», и правящая партия «потерпит поражение перед грузинским народом, а не перед какой-либо отдельной политической партией».
«Я прошу наших лидеров референдума с завтрашнего дня разойтись по всей Грузии, прийти к каждой семье, к каждому гражданину и объяснить, что будет решаться на референдуме 2 октября», — сказал он членам своей команды и призвал граждан пойти на выборы самоуправления.
Ниже представлен список кандидатов в мэры ЕНД по регионам:
Имерети
- Кутаиси — Хатиа Деканоидзе — депутат;
- Вани — Бадри Мебуришвили;
- Зестафони — Бакар Хиджакадзе;
- Самтредиа — Мамука Бибилеишвили.
Регион Мцхета-Мтианети
- Мцхета — Заал Удумашвили — депутат.
Регион Квемо Картли
- Рустави — Давид Киркитадзе;
- Дманиси — Георгий Татуашвили — мэр Дманиси; Независимый беспартийный кандидат;
- Тетрицкаро — Вано Магалашвили.
Регион Кахети
- Телави — Георгий Ботковели;
- Сагареджо — Давид Джавахишвили;
- Ахмета — Зураб Отиашвили;
- Гурджаани — Серги Какалашвили;
- Дедоплисцкаро — Тамаз Кочламазашвили;
- Сигнаги — Заза Папуашвили.
Регион Самегрело-Земо Сванети
- Мартвили — Темур Джанашия — депутат;
- Хоби — Бесо Шенгелия;
- Зугдиди — Анзор Мелия — врач-кардиолог, отец Ники Мелия.
Аджарская Автономная Республика
- Батуми — Георгий Киртадзе — депутат Верховного совета Аджарии;
- Кобулети — Бондо Тедорадзе;
- Хелвачаури — Миша Болквадзе;
- Кеда — Рамин Беридзе — депутат Кедского Сакребуло;
- Шуахеви — Роин Зоидзе — депутат Батумского Сакребуло;
- Хуло — Гогита Соломонидзе.
Регион Самцхе-Джавахети
- Адигени — Марехи Даташвили;
- Аспиндза — Георгий Гиоргадзе.
Регион Шида Картли
- Гори — Васил Махарашвили;
- Хашури — Иосеб Буадзе;
- Каспи — Нугзар Нониашвили — депутат Каспского Сакребуло;
- Карели — Николоз Ахалкаци.
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