МИД России: Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил на брифинге 5 августа, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».

Говоря о 13-й годовщине российско-грузинской августовской войны 2008 года, Бикантов выразил надежду, что «здравый смысл возобладает в Тбилиси, и наши грузинские партнёры начнут строить отношения с соседями с учётом баланса интересов».

Официальный представитель МИД России назвал заявление членов Совета Безопасности ООН в отношении Грузии «оторванными от реальности тезисами». По его словам, иностранным «кураторам» Тбилиси пора отказаться от безнадежной политики «реинтеграции» Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузию и вместо этого призвать Тбилиси к равноправному и уважительному диалогу с Сухуми и Цхинвали.

Отметив, что сотрудничество Москвы с Сухуми и Цхинвали является «стабилизирующим фактором на Южном Кавказе», Бикантов сказал, что главной целью России на Женевских международных дискуссиях является «заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой».

По словам Бикантова, актуальность принятия такого документа еще более возрастает на фоне ускоренного курса на евроатлантическую интеграцию, взятого официальным Тбилиси, а также его участия в планах США и НАТО по «сдерживанию» Москвы.

