Официальная Москва комментирует военные учения Agile Spirit 2021

Пресс-спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, оценивая многонациональные военные учения Agile Spirit 2021, которые начались в Грузии 26 июля, заявил сегодня, что действия НАТО у российских границ обязывают Москву внимательно наблюдать за процессом и «принимать меры безопасности».

По словам Пескова, учения, в которых участвуют 12 союзных государств альянса, а также Азербайджан, Украина и Грузия, являются еще одним доказательством того, что «военная инфраструктура НАТО» соприкасается с границами России.

«НАТО не скрывает, кто является главным противником альянса, и важно, чтобы сценарий Agile Spirit 2021 не подразумевал завуалированных действий в отношении России», — сказал Песков.

Многонациональные военные учения, которые завершатся 6 августа, пройдут в следующих пяти местах по всей Грузии — на территории 2-й Сенакской пехотной бригады; тренировочный лагерь Сорта/Эки; полигон Орфоло; полигон Вазиани и военный аэродром Вазиани.

В учениях участвуют более 2 500 военнослужащих из стран-членов НАТО и стран-партнеров, из которых 1600 – грузинские военные, 700 – военные США, а остальные 250 – военнослужащие из других стран.

Целью учений является укрепление безопасности региона и обороноспособности стран-союзников и стран-партнеров.

