Годовщина августовской войны: члены СБ ООН подтверждают поддержку Грузии

В совместном заявлении, опубликованном по случаю 13-й годовщины российско-грузинской августовской войны 2008 года, действующие и будущие члены Совета Безопасности ООН подтвердили «свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».

Шесть действующих членов СБ ООН — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также один будущий член — Албания — в заявлении от 4 августа подвергли критике нарушение Россией территориальной целостности Грузии и осудили российское присутствие в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также российский контроль над этими регионами.

Joint Stakeout by 🇪🇪🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇦🇱 on #Georgia 🇬🇪



We reaffirm our unwavering support for Georgia’s independence, sovereignty & territorial integrity within its internationally recognized borders. We regret that the territorial integrity of #Georgia continues to be violated. pic.twitter.com/bmDVrKaQq4 — Estonia in UN 🇪🇪 (@EstoniaUN) August 4, 2021

Члены СБ ООН призвали Россию полностью выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г. и последующее соглашение о его выполнении, подписанное 8 сентября; Немедленно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности и отменить решение о признании т.н. независимости региона Абхазия и Цхинвалского региона. А также не препятствовать созданию международного механизма безопасности.

В то же время заявители также оценили шаги Москвы по аннексии этих регионов Грузии как «явное нарушение международного права».

В совместном заявлении также осуждаются провокации России, в том числе «присутствие вооруженных сил и проведение военных учений на территории Грузии, усиление процесса бордеризации, произвольные задержания, похищения местных жителей, ограничения на свободное передвижение и длительное закрытие административно-пограничной линии, а также дискриминация этнических грузин в Гальском и Ахалгорском районах и запрет на обучение на родном языке».

Семь стран призвали Россию немедленно освободить «несправедливо» задержанных граждан Грузии, в том числе Ираклия Бебуа, который содержится в заключении в Абхазии.

Подписавшие заявление страны обеспокоены тем, что в последние годы ни одной международной миссии по мониторингу соблюдения прав человека не было позволено без ограничений посетить оккупированные регионы. Члены Совета Безопасности призвали Россию предоставить Управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным механизмам беспрепятственный доступ в регионы.

Подчеркнув необходимость доступа для всех граждан к гуманитарной помощи, они заявили, что должны быть созданы условия для безопасного, добровольного, достойного и беспрепятственного возвращения ВПЛ.

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