Зурабишвили критикует Грузинскую мечту за выход из Соглашения от 19 апреля

«Мы требуем уважения от иностранцев, и нас раздражают их указания, критика или участившиеся замечания. Для того, чтобы заслужить уважение, (…) мы сами должны уважать себя и свое слово», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на выход правящей партии Грузинская мечта из Соглашения 19 апреля неделю назад.

На специальном брифинге вчера вечером президент сказала: «Постфактум обнаружить то, что мол мы уступили такое, что недопустимо было уступить, что может нанести вред стране, непонятно. По моему опыту красные линии проводят перед подписанием».

За день до этого заявления президент встретилась с представителями правящей партии и оппозиции и обсудила с ними судьбу Соглашения от 19 апреля, достигнутого при посредничестве Евросоюза.

В ответ на один из аргументов Грузинской мечты, согласно которому соглашение исчерпало себя, президент Грузии отметила, что «этот процесс, лежащий в основе этого документа, цели этого документа и принципы, на которых этот документ основан, не исчерпаны и представляют собой тот путь, который страна должна протий обяззательно».

Она подчеркнула, что документ оправдал ожидания, поскольку политический кризис закончился, многопартийный Парламент состоялся и политический процесс перешел с улицы в Парламент. Она также приветствовала принятие нового Избирательного кодекса в соответствии с соглашением и выразила надежду, что условие о снижении барьера на парламентских выборах будет выполнено.

Президент также отметила, что именно в результате Соглашения от 19 апреля «определенные оппозиционные силы не смогли перенести политические процессы на улицу, утратили все ресурсы дестабилизации и претерпели своего рода маргинализацию из-за того, что не подписали (соглашение)!». «Таким образом, я не согласна с оценкой правящей партии о том, что поляризация не снизилась, чем она объясняет аннулирование документа», — сказала она.

По ее словам, грузинские политики должны ценить вовлеченность ЕС в Грузии и на Кавказе, поскольку тесное сотрудничество с западными партнерами предлагает Грузии путь, который является «безальтернативным» для развития страны и достижения деоккупации.

«Поэтому я считаю, и я даже сказала представителям правящей партии, что процесс подготовки документа был исключительно позитивным, поскольку вовлеченность президента Европейского Совета и сегодня одной из главных политических фигур Евросоюза в процессы в Грузии, на Кавказе и в целом в ближайшем соседстве ЕС очень важны для нас».

По словам президента, «независимость не может и не должна означать изоляционизм в какой-либо форме, потому что, как только остаешься в одиночестве, ослабленный, истощенный, естественно, ты становишься мишенью для тех, кто имел и имеет постоянное стремление к расширению и твоему подчинению».

Президент Зурабишвили также ответил на антиевропейскую риторику ультраконсервативных групп и православного духовенства после провала «Тбилиси Прайда» и заявила:

«Попытки заставить нас поверить в то, что Европа — это не путь свободы, солидарности, христианства, а путь разврата, отдаляют нас от единственной перспективы… и мы очень хорошо понимаем, в чьих это интересах».

Президент Зурабишвили также коснулась местных выборов, запланированных на 2 октября, отметив, что «эти выборы должны быть образцовыми, должны быть защищены права всех субъектов, что исключит насилие, язык ненависти и оскорбления, использование личных данных, объявление конкурента предателем, создание препятствий в профессиональной деятельности СМИ, распространение фейковых новостей и разного рода давление».

«Я, как гарант демократичности, стабильности и европейскости в этой стране, призываю их к вовлеченности и активности, этого ожидают наши партнеры, и мы просим их назначить многочисленные миссии по наблюдению. В этой стране должны быть проведены демократические и справедливые выборы», — добавила она.

