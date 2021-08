ЦИК избрал нового заместителя председателя комиссии по квоте оппозиции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии впервые избрала заместителем председателя комиссии члена, который назначен оппозиционной партией. Этот пост займет Георгий Сиоридзе.

Георгия Сиоридзе, который назначен в комиссию партией «Лело за Грузию», во время голосования 3 августа поддержали 15 из 17 членов ЦИК Грузии.

Георгий Шарабидзе, еще один заместитель, который занимает эту должность с декабря 2013 года, был переизбран Парламентом в апреле 2019 года на пятилетний срок.

Избрание Сиоридзе последовало за внесенными 28 июня Парламентом поправками в Избирательный кодекс. Согласно поправкам, которые были приняты Парламентом вслед за заключением соглашения между правящей партией Грузинская мечта и оппозицией при посредничестве ЕС, у председателя ЦИК будет два заместителя, один из которых будет избираться на профессиональной основе, а другой — из членов, назначенных оппозицией.

В то же время, согласно поправкам, количество членов ЦИК увеличилось с 12 до 17, из которых восемь отбираются по профессиональному признаку, а девять выдвигаются партиями.

За день до избрания Сиоридзе Парламент избрал Георгия Каландаришвили новым председателем ЦИК Грузии. Каландаришвили будет занимать пост председателя в течение шести месяцев, поскольку после трех неудачных попыток голосования депутаты Грузинской мечты избрали его простым большинством голосов. Оппозиционные депутаты, поддержка которых была необходима для избрания нового председателя на пятилетний срок, отклонили обоих кандидатов, Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани.

Через два месяца, 2 октября, в стране пройдут важнейшие выборы в органы местного самоуправления.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)