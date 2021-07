Парламент по-прежнему не смог избрать председателя и членов ЦИК

Парламент Грузии по-прежнему не смог избрать председателя и членов Центральной избирательной комиссии даже 3/5 (90) голосов депутатов.

Большинство депутатов Грузинской мечты поддержали на пост председателя и членов ЦИК кандидатов Георгия Каландаришвили (81), Майю Заридзе (78) и Гию Цацашвили (76), но полученных голосов было недостаточно для их утверждения.

Если законодательный орган на следующем голосовании утвердит их на должности простым большинством голосов, они будут занимать свои должности в ЦИК только в течение 6 месяцев. Согласно поправкам в Избирательный кодекс, избранные по принципу замка, т.е. мнее 2/3 голосами депутатов председатель и члены ЦИК будут назначены на должности сроком на полгода вместо пяти лет.

Предыдущие три попытки утвердить кандидатов, представленных депутатам, не увенчались успехом, так как их не поддержали оппозиционные депутаты.

Три других кандидата на должности председателя и членов ЦИК — Георгий Сантуриани, Тамар Сартания и Лела Талиури — получили минимальную поддержку со стороны депутатов.

Так называемый замок в Избирательном кодексе был введен на основании соглашения, достигнутого 19 апреля между частью оппозиции и правящей командой.

Тамар Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК 1 июля, заявив, что ее решение повысит вероятность «конструктивных отношений» между политическими партиями. Необходимость избрания двух новых членов ЦИК возникла после того, как количество членов Избирательной администрации, избираемых на профессиональной основе, было увеличено с 6 до 8.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)