Избран новый председатель ЦИК Грузии

2 августа Парламент Грузии 83 голосами против 3 избрал новым председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Каландаришвили с четвертой попытки. Его соперник Георгий Сантуриани получил только четыре голоса. Большинство депутатов от оппозиции на заседании не присутствовало.

Каландаришвили будет занимать пост председателя ЦИК сроком на шесть месяцев, поскольку после трех неудачных попыток депутаты Грузинской мечты избрали его простым большинством голосов. Депутаты от оппозиции, поддержка которых была необходима для избрания нового председателя на пятилетний срок, не одобрили обоих кандидатов.

Согласно принятым в июне поправкам, которые были согласованы Грузинской мечтой и оппозицией в соответствии с документом, заключенным 19 апреля при посредничестве Евросоюза, кандидата на должность председателя для того, чтобы занять пост на пятилетний срок, на первых двух голосованиях должен был получить не менее 2/3 голосов. Третья попытка требовала, чтобы кандидат получил 3/5 голосов в Парламенте из 150 депутатов.

Поскольку ни в одном из раундов голосования оппозиция не поддержала Каландаришвили или Сантуриани, правящей партии пришлось избрать нового председателя простым большинством голосов.

Парламент также избрал двух новых членов ЦИК. Гия Цацашвили и Майя Заридзе получили по 81 голосу. Оппонент Цацашвили — Лела Талиури, которая имеет опыт работы в неправительственном секторе, получила всего 8 голосов. Кроме того, всего восемь голосов получила Тамар Сартания, соперница Заридзе, которая также имеет опыт работы в международном и местном неправительственном секторе.

Процесс отбора кандидатов проходил на фоне критики. 27 июля НПО «Международная прозрачность – Грузия» обвинила лидеров Грузинской мечты в нежелании избрать нового председателя и членов на основе политического консенсуса. В качестве примера организация привела тот факт, что правящая партия сократила 4-недельный промежуток до 1 недели между голосованиями за нового председателя, как это было предусмотрено в Соглашении от 19 апреля. Примечательно, что Грузинская мечта вышла из апрельского соглашения 28 июля.

Предшественница Каландаришвили Тамар Жвания подала в отставку с поста председателя ЦИК 1 июля, заявив, что «избрание нового председателя Избирательной комиссии станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию». Оппозиция обвиняла Жвания в фальсификации парламентских выборов 31 октября 2020 года и долгое время требовала ее отставки. Однако как Жвания, и так и правительство Грузинской мечты отвергали эти обвинения оппозиции.

Что касается избрания двух новых членов ЦИК, необходимость в этом возникла после того, как согласно обновленному Избирательному кодексу, их количество увеличилось с 12 до 17, из которых не 6, а уже 8 членов должны быть избраны на профессиональной основе.

