Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне вырос на 20,7%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 июля, в январе-июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,7% и составил 6,2 миллиарда долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 25,2% до 1,9 млрд долларов США, а импорт увеличился на 18,9% до 4,3 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,4 миллиарда долларов США, что составляет 39,3% от общего товарооборота.

В январе-июне 2021 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 944,1 млн долларов США. Затем идут Россия, Китай, Азербайджан и США с 729,8 млн, 652,6 млн, 493,2 млн и 333,6 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 289,9 млн долларов США. Далее следуют Россия, Азербайджан, Турция и Украина с 263,7 млн, 244,4 млн, 164,5 млн и 137,9 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 779,6 млн, 466,1 млн, 362,8 млн, 267,9 млн и 248,9 млн долларов США.

В январе-июне 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты — 391 млн долларов США. Далее следуют — реэкспорт легковых автомобилей — 205,4 млн долларов США; Ферросплавы — 186,3 млн долларов США; Вино — 104,2 млн долларов США; Спиртные напитки — 69 млн долларов США; Минеральные воды — 66,5 млн долларов США; Азотные удобрения — 50,4 млн долларов США; Лечебные средства — 42,9 млн долларов США; Трикотажные изделия — 36 млн долларов США; Фундук и прочие орехи — 35,6 млн долларов США; Остальные товары — 697,3 млн долларов США.

В отчетном периоде легковые автомобили возглавили список импорта с 371,4 млн долларов США. Далее следуют медные руды и концентраты — 335,5 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты — 327,2 млн долларов США; Лечебные средства — 174 млн долларов США; Нефтяные газы — 168,3 млн долларов США; Телефонные аппараты — 92,1 млн долларов США; Грузовые автомобили — 63 млн долларов США; Машины и оборудование для передвижения, копания или бурения — 43,4 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним — 39,6 млн долларов США; Пшеница и Меслин — 37,2 млн долларов США; Остальные товары — 2,7 млн долларов США.

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