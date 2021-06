Прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились на 28,3% в первом квартале 2021 г.

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 9 июня, в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 28,3% и составили 125,4 млн долларов США.

По сообщению Службы статистики, основной причиной сокращения является снижение объемов реинвестиций и переход в собственность резидентов Грузии нескольких предприятий.

Великобритания с 88,4 млн долларов США занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций, за ней следуют Россия и Турция с 31,9 млн и 24,5 млн долларов США, соответственно.

За ними следуют: Чешская Республика — 14,1 млн долларов США; Объединенные Арабские Эмираты — 12,8 млн долларов США; Дания — 10,5 млн долларов США; Германия — 10,1 млн долларов США; Япония — 7,4 млн долларов США; Маршалловы Острова — 7,2 млн долларов США; Нидерланды — 5,6 млн долларов США.

За отчетный период в финансовый сектор поступило больше всего прямых иностранных инвестиций — 93,9 млн долларов США. За ним следуют – энергетика — 35,5 млн долларов США; перерабатывающая промышленность — 27,9 млн долларов США; недвижимость — 24,4 млн долларов США; здравоохранение и социальная помощь — 12 млн долларов США; гостиницы и рестораны — 2,2 млн долларов США; строительство — 1,7 млн долларов США; сельское хозяйство и рыболовство — 0,8 млн долларов США.

