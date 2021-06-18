ВВП Грузии снизился на 4,5% в первом квартале 2021 г.
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 18 июня, в первом квартале 2021 года реальный ВВП страны снизился на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
За отчетный период ВВП в текущих ценах составил 11,3 млрд долларов США, дефлятор увеличился на 6,8%.
По данным Службы статистики, на снижение ВВП существенно повлиял спад в следующих сферах обеспечение средствами размещения и поставки продовольствия (-54%); административная и вспомогательная деятельность (-34%); искусство, развлечения и отдых (-25,4%); промышленность (-19,4%); операции с недвижимостью (-6,4%); транспорт и складирование (-9%).
При этом рост реального ВВП наблюдался в следующих отраслях: горнодобывающая промышленность (50,3%); финансовая и страховая деятельность (24%); информация и коммуникация (16,8%); деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения (13,3%); оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (3,9%).
Уточненные данные Службы статистики опубликует 15 ноября 2021 года.
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