ВВП Грузии снизился на 4,5% в первом квартале 2021 г.

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 18 июня, в первом квартале 2021 года реальный ВВП страны снизился на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

За отчетный период ВВП в текущих ценах составил 11,3 млрд долларов США, дефлятор увеличился на 6,8%.

По данным Службы статистики, на снижение ВВП существенно повлиял спад в следующих сферах обеспечение средствами размещения и поставки продовольствия (-54%); административная и вспомогательная деятельность (-34%); искусство, развлечения и отдых (-25,4%); промышленность (-19,4%); операции с недвижимостью (-6,4%); транспорт и складирование (-9%).

При этом рост реального ВВП наблюдался в следующих отраслях: горнодобывающая промышленность (50,3%); финансовая и страховая деятельность (24%); информация и коммуникация (16,8%); деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения (13,3%); оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (3,9%).

Уточненные данные Службы статистики опубликует 15 ноября 2021 года.

