Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2021 года

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 мая, в январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года внешнеторговый оборот страны увеличился на 12,8% и составил 3,9 миллиарда долларов США.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экспорт увеличился на 19,6% до 1,2 миллиарда долларов США, а импорт увеличился на 10,1% до 2,7 миллиарда долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса за отчетный период составило 1,5 миллиарда долларов США, что составляет 39% внешнеторгового оборота.

В январе-апреле 2021 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 594,9 млн долларов США. Затем идут Россия, Китай, Азербайджан и США с 476,2 млн, 425,6 млн, 335,6 млн и 219,4 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 198,7 млн ​​долларов США, за ним следуют Россия, Азербайджан, Турция и Украина с 159,6 млн, 152,2 млн, 104,5 млн и 97,5 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, Азербайджан и США с 490,5 млн, 316,6 млн, 227 млн, 183,4 млн и 181,1 млн долларов США.

В январе-апреле 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты — 264,1 млн долларов США. Далее следуют — реэкспорт легковых автомобилей — 125,4 млн долларов США; Ферросплавы — 111,4 млн долларов США; Вино — 67 млн долларов США; Спиртные напитки — 44 млн долларов США; Минеральные воды — 41,7 млн ​​долларов США; Азотные удобрения — 36,5 млн долларов США; Лесные и другие орехи — 30,5 млн долларов США; Медикаменты — 28,3 млн долларов США; Трикотажные изделия — 23,4 млн долларов США; Остальные товары — 426,2 млн долларов США.

В отчетном периоде легковые автомобили возглавили список импорта с 244,6 млн долларов США. Далее следуют — Нефть и нефтепродукты — 196,7 млн ​​долларов США; Медные руды и концентраты — 190,5 млн долларов США; Нефтяные газы — 148,6 млн долларов США; Медикаменты — 107,3 ​​млн долларов США; Телефонные аппараты — 53,2 млн долларов США; Грузовые автомобили — 45 млн долларов США; Машины и механизмы для передвижения, копания или бурения — 41,4 млн долларов США; Электроэнергия — 36 млн долларов США; Транспортные средства, рассчитанные на перевозку 10 и более человек, включая водителей — 31,4 млн долларов США; Остальные товары — 1,6 млн долларов США.

