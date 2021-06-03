Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Служба статистики: годовая инфляция в мае составила 7,7%

03/06/2021 - 12:41
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По данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 июня, годовая инфляция в Грузии в мае 2021 года составила 7,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем – потребительские цены выросли на 0,7%.

По сообщению Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 17,4); здравоохранение (рост на 13,4%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 6,6%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 3,3%).

Основное влияние на ежемесячную инфляцию оказало изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 2,0%); мебель, предметы домашнего обихода и украшения, уход-ремонт дома (рост на 1,7%); гостиницы и рестораны (рост на 1,4%).

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03/06/2021 - 12:41
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