Молодая женщина с радужным флагом на акции против насилия, 6 июля, 2021 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Комментарий Посольства США в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели»

11/07/2021 - 21:27
3 1 minute read

Посольство США в Грузии выражает соболезнования семье Александра Лашкарава, оператора телекомпании «Пирвели», который был избит гомофобными группами 5 июля и скончался сегодня и добавляет, что «задержание нескольких человек в связи с нападением (на Лашкарава) является первым положительным шагом к исполнению правосудия».

«Безопасность каждого грузинского журналиста и вера в демократию в Грузии требуют, чтобы все, кто напал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля, или те, кто подстрекал к насилию, были выявлены, задержаны и привлечены к ответственности с полной строгостью закона», — заявляет посольство.

«Мы призываем к спокойствию и завершению насилия, которое уже привело к трагической смерти одного человека», — говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
11/07/2021 - 21:27
3 1 minute read

მსგავსი/Related

Медиа-организации Грузии обращаются к международному сообществу

11/07/2021 - 22:34

Собравшиеся у Парламента тысячи людей требуют отставки правительства

11/07/2021 - 21:36

НПО требуют «немедленной» отставки премьер-министра Грузии

11/07/2021 - 17:31

Посол США критикует премьер-министра за менее решительные действия во время событий 5 июля

11/07/2021 - 17:09
Back to top button