Комментарий Посольства США в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели»

Посольство США в Грузии выражает соболезнования семье Александра Лашкарава, оператора телекомпании «Пирвели», который был избит гомофобными группами 5 июля и скончался сегодня и добавляет, что «задержание нескольких человек в связи с нападением (на Лашкарава) является первым положительным шагом к исполнению правосудия».

«Безопасность каждого грузинского журналиста и вера в демократию в Грузии требуют, чтобы все, кто напал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля, или те, кто подстрекал к насилию, были выявлены, задержаны и привлечены к ответственности с полной строгостью закона», — заявляет посольство.

«Мы призываем к спокойствию и завершению насилия, которое уже привело к трагической смерти одного человека», — говорится в заявлении.

