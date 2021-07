ЕС заявляет, что примет во внимание насилие и смерть журналиста в Тбилиси

На вопрос, повлияют ли имевшее в Тбилиси место насилие 5 июля и смерть оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава 11 июля на отношения между ЕС и Грузией и финансовую помощь Грузии, пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано заявил, что ЕС примет во внимание «все эти события» и поднимет этот вопрос «в диалоге» с Тбилиси.

Стано отметил, что Грузия сама взяла на себя обязательство «укреплять европейские ценности», что является «общей площадкой» для сотрудничества с Евросоюзом. «Таким образом, основные права и свободы людей, независимо от того, принадлежат они к меньшинству или нет, с точки зрения этнической принадлежности, языка, национальности, пола или сексуальности… должны быть гарантированы, защищены и обеспечены», — подчеркнул он.

Стано также добавил, что ЕС уже четко заявил, что соблюдение этих прав и свобод – это обязанность властей.

Говоря о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, пресс-спикер Службы внешних связей ЕС подчеркнул важность «четкого, прозрачного и независимого расследования обстоятельств смерти журналиста».

Недавно ЕС представил для восточных партнеров обновленную Программу возрождения, устойчивости и реформ, экономический и инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро с грантами и 17 миллиардов евро в виде потенциала мобилизации государственных и частных инвестиций. Из этой суммы Грузия должна получить 1,175 миллиарда евро в виде грантов и 2,7 миллиарда евро в виде кредитов.

