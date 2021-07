Вархей и Гарибашвили обсудили экономический план, реформы и насилие на почве гомофобии

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после встречи 7 июля говорили об экономическом восстановлении, реформах судебной и избирательной системы Грузии, а также о насилии со стороны ультраправых группировок, которое имело место в Тбилиси 5-6 июля.

Комиссар ЕС Вархей заявил, что ЕС считает недостаточность коммуникации главной слабостью Грузии и что его новый экономический и инвестиционный план будет сосредоточен на улучшении доступа Грузии к транспорту, инфраструктуре, электроснабжению и Интернету, а также коммуникаций на Черном море.

Он выразил надежду, что Грузия оставила позади политический кризис, чтобы сосредоточиться на восстановлении экономики и дальнейшем развитии. Еврокомиссар пообещал стране поддержку Евросоюза в этом процессе. По его словам, новый план позволит Грузии «пропустить некоторые этапы развития» и догнать блок из 27 членов.

Согласно новому плану, Грузия привлечет 3,9 миллиарда евро в качестве финансирования, из которых 1,175 миллиарда будут предоставлены в виде грантов, а остальное — в виде инвестиций и кредитов.

Помимо экономики, комиссар ЕС Вархей также говорил о важности реформирования избирательной и судебной систем в Грузии. Отметив, что реформы, связанные с верховенством закона, являются «фундаментальными» для сотрудничества между ЕС и Грузией, еврокомиссар сказал: «Необходимо, чтобы мы продвинулись вперед».

Говоря о событиях 5-6 июля в столице Грузии, еврокомиссар заявил, что насилию и вандализму «нет места», и что все виновные должны быть наказаны. Отвечая на вопрос журналиста о том, что представители ультраправых группировок спустили флаг ЕС у здания Парламента, еврокомиссар сказал, что важнее этого действия для него то, что председатель Парламента Каха Кучава «сам повесил флаг там, где он должен быть висеть».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что экономическая инициатива ЕС «идеально отвечает планам и инициативам нашего правительства по разработке видения долгосрочного развития страны». «Это то конкретное, ощутимое, что могут наша страна и наш народ получить от Евросоюза», — сказал он.

Премьер-министр осудил насилие 5-6 июля и пообещал, что «ни один факт не останется нерасследованным, мы раскроем все факты и отреагируем соответствующим образом».

«Это, конечно, не входило в интересы ни Церкви, ни нашего правительства или нашего народа. Эти провокации были в интересах реваншистской, радикальной оппозиции и враждебного государства», — добавил Гарибашвили.

Сегодня комиссар Евросоюза Вархей встретился с министром иностранных дел Давидом Залканяном. После окончания визита в Тбилиси еврокомиссар посетит Азербайджан и Армению.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)