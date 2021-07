Международные реакции на смерть оператора ТВ «Пирвели»

Иностранные официальные лица, дипломаты и законодатели откликнулись на смерть оператора телеканала «Пирвели» Александра (Лексо) Лашкарава в Тбилиси и в очередной раз осудили имевшее место 5 июля насилие в столице Грузии, в результате которого пострадали более 50 журналистов.

Ниже приведены несколько комментариев:

Анн Линде — министр иностранных дел Швеции: «Я шокирована трагической смертью Лексо Лашкарава. Мои соболезнования его семье и друзьям. Насилие в отношении журналистов и членов ЛГБТ-сообщества совершенно недопустимо и должно быть осуждено. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Сигрид Кааг — министр иностранных дел Нидерландов: «Я шокирована смертью грузинского оператора Лексо Лашкарава, на которого напали во время запланированных на 5 июля мероприятий Прайда в Тбилиси. Мои соболезнования его семье. Насилие в отношении журналистов недопустимо».

Эдгарс Ринкевичс — министр иностранных дел Латвии: «Выражаю соболезнования родным и близким Лексо Лашкарава, оператора ТВ «Пирвели». Я призываю к тщательному и справедливому расследованию его смерти, а также насилия 5 июля. Нападения на журналистов недопустимы».

МИД Литвы: «Насилие в отношении журналистов в Грузии шокирует и недопустимо. Власти немедленно должны принять меры против преступников и разрешить независимое расследование трагической гибели Александра Лашкарава. Любой другой курс несовместим с демократическими ценностями Грузии».

Джим Риш — сенатор США: «Нападения на журналистов, туристов и гражданское общество необходимо осудить. Я молюсь за господина Лашкарава и его семью. Все виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности в полном соответствии с законом. Верховенство закона защищает мирных демонстрантов, а не преступников-насильников. Грузия должна стать лучше».

Марсель Колайя — вице-президент Европарламента: «В последнее время мы часто становимся свидетелями ужасающих нападений на журналистов и ЛГБТ-сообщество. Мои мысли с семьей Лексо Лашкарава, пострадавшими журналистами и ​​их семьями».

Андрюс Кубилиюс и Раса Юкнявичене — депутаты Европарламента: «Смерть г-на Лашкарава и поразительное бездействие полиции на фоне нападений с применением насилия должны быть тщательно и беспристрастно расследованы. Мы призываем всех членов общества проявлять спокойствие и сдержанность и не поддаваться на провокации. Все политические силы Грузии, особенно правящая партия, должны работать над обеспечением уважения европейских ценностей».

Диего Колас — посол Франции в Грузии: «У нас, дипломатов, вчера была встреча в Министерстве внутренних дел. Мы выразили глубокое разочарование массовыми нарушениями конституционного порядка (и) прав человека в Тбилиси 5 июля. Вместо слов, вызывающих раскол, мы призвали правительство взять на себя ответственность и защитить всех, включая меньшинства, ЛГБТ-сообщество и прессу».

Карл Харцель — посол ЕС в Грузии: «Сегодня я получил печальное известие о трагической гибели оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава… Хотя мы все еще ждем результатов расследования причин его смерти, хочу еще раз повторить, что ЕС осуждает всякое насилие и твердо поддерживает свободу СМИ и собрания».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)