Международные отклики на произошедшее насилие на улицах Тбилиси

Международное сообщество осудило насилие 5 июля на улицах Тбилиси на акции против «Марша достоинства» и нападения на журналистов и призвало власти страны наказать виновных.

Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил: «Руководители и правоохранительные органы Грузии обязаны обеспечить соблюдение конституционные права на свободу выражения и собрание, и привлечь к ответственности виновных в насилии».

Офис ООН по правам человека осудил «угрозы и нападения на журналистов и организаторов во время Тбилиси Прайда» и призвало власти Грузии защитить участников мирных собраний и расследовать случаи насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ + лиц.

По словам комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, вчерашнее насилие еще раз продемонстрировало угрозы, с которыми сталкиваются ЛГБТ лица в Грузии. Она напомнила властям Грузии об их обязательствах в сфере прав человека, чтобы «была защищена свобода выражения мнений и собраний, обеспечена безопасность демонстрантов и журналистов и наказание нападавших».

«Мы осуждаем жестокие столкновения, которые произошли сегодня перед тбилисским прайдом, за которыми последовала его отмена после угроз в адрес ЛГБТ-сообщества и нападений на журналистов. Свобода выражения мнений и мирных собраний должна быть гарантирована и защищена государством», — заявил пресс-спикер Совета Европы Даниэль Хольтген.

БДИПЧ/ОБСЕ также выразило озабоченность по поводу насилия и отмены прайда. «Каждое из этих целенаправленных нападений на активистов, журналистов и их имущество должно быть расследовано незамедлительно и тщательно», — заявило БДИПЧ.

«Насилие и угрозы в отношении журналистов и ЛГБТ лиц, включая Прайд, неприемлемы», — заявило Министерство иностранных дел Нидерландов, призвав руководство и правоохранительные органы Грузии «защитить тех, кто осуществляет свои конституционные права на свободу собраний и выражения мнения».

«Когда руководители Грузии вместо того, чтобы действовать в качестве гарантов Конституции, спекулируют этой темой и не осуждают должным образом преступников, они только поощряют насилие», — сказала депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель. «Когда агрессивная группа избивает журналистов и представителей ЛГБТ +, а власти Грузии наблюдают за этим, это опасный признак разрушения верховенства закона», — добавила она.

Заместитель директора Amnesty International по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил, что «вместо того, чтобы подготовиться к такому повороту событий и решительно отреагировать на насилие, власти направили на место происшествия неадекватно малое количество полицейских, которые реагировали только на насильственные нападения и не обеспечивали организованную защиту ЛГБТ-активистов».

