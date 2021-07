Посол США в Грузии о кремлистской дезинформации

На просьбу журналистов оценить заявление бизнесмена Левана Васадзе, обвинившего аккредитованных в Грузии послов в дестабилизации страны и поддержке ЛГБТК + активистов, посол США Келли Дегнан 12 июля заявила, что «все мы знаем, кто платит за ​​кремлистскую дезинформацию такого типа».

«Люди, которые хотят подстрекать к насилию и создавать нестабильность здесь, делают работу Кремля, чтобы вызвать разногласия и нестабильность тут, в Грузии», — сказала посол, добавив, что «грузины достаточно умны, чтобы точно понимать, кто за этим стоит и кто платит за это деньги».

Посол Дегнан также отметила, что «власти ответственны за то, чтобы обеспечить мирную среду для граждан, чтобы они воспользовались своими конституционными правами, включая право на собрания, право на свободу выражения мнений и, конечно же, право журналистов на деятельность в безопасной среде». По ее словам, «к сожалению, 5 и 6 июля мы этого не видели».

Говоря о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава посол США заявила, что «это еще один пример нападения на журналистов».

