НПО требуют «немедленной» отставки премьер-министра Грузии

Ведущие НПО, работающие в Грузии, в том числе, Демократическая инициатива Грузии, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность — Грузии, Ассоциация молодых юристов Грузии, Ассоциацию ООН Грузии и Институт развития свободы информации, откликнулись на факт смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, избитого 6 июля гомофобными агрессивными группами, и потребовали «немедленной» отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

По заявлению НПО, вся политическая ответственность за «тяжкие последствия» событий в столице 5 июля лежит на правительстве, которое «фактически отказалось выполнять свои функции и защищать здоровье и жизнь людей».

По их мнению, «все организаторы насилия, участники и исполнители насилия, независимо от их светского или религиозного статуса, должны быть привлечены к ответственности».

«Власти ничего не сделали, чтобы остановить насильственные группы, несмотря на то что они заранее знали о риске агрессии и насилия», — заявили правозащитники, добавив, что «власти не приняли надлежащих мер для защиты общественной безопасности, здоровья и жизни, а наоборот, «поощряли насилие».

Сегодня утром премьер-министр Гарибашвили выразил обеспокоенность в связи со смертью Лашкарава в Facebook, заявив, что «это невероятная трагедия». «Министерство внутренних дел уже начало расследование, и общественности будет предоставлена ​​полная информация в ближайшее время», — добавил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)