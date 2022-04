Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США.

На посту главного дипломата страны Давида Залкалиани сменит глава Администрации правительства, бывший посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.

