Министр иностранных дел Дании находится с визитом в Тбилиси

Находящийся с визитом в Тбилиси министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани и депутатами.

В ходе встреч с руководством Грузии глава МИД Дании обсудил вторжение России в Украину, вызовы региональной безопасности, заявку Грузии на членство в ЕС и ситуацию на оккупированных Россией территориях Грузии.

«Агрессия России не остановила движение Грузии в сторону Европы, и вновь созданное «окно возможностей» — правильный ответ ЕС на эту агрессию», — заявила президент Грузии министру Дании.

По сообщению пресс-службы Администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили также подчеркнула на встрече важность деятельности МНЕС и расширения зоны ее охвата.

Согласно тому же сообщению, датский дипломат подтвердил полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и европейской интеграции Грузии, заявив, что Грузия является европейской страной, место которой в европейской семье.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, на сегодняшней встрече премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что надеется на решительную поддержку международных партнеров в отношении официальной заявки Грузии на членство в ЕС.

«Со стороны Дании было отмечено, что в этом отношении Грузия будет иметь польную поддержку», — говорится в сообщении.

Сегодня же во время посещения Парламента Грузии министра Кофода сопровождала делегация датских законодателей, в том числе председатель Комитета по иностранным делам Бертель Хардер.

Они встретились с председателем Комитета по международным отношениям Николозом Самхарадзе; его заместителем Георгием Хелашвили; а также депутатом Грузинской мечты Мариам Лашхи; депутатом Европейских социалистов Давидом Зилфимиани; независимым депутатом Григолом Вашадзе и депутатом от Единого национального движения Рамазом Николаишвили.

Также на встрече 31 марта министры иностранных дел Дании и Грузии осудили «референдум» в оккупированном Цхинвали о присоединении к России.

Заявления министров иностранных дел Грузии и Дании для прессы

Выступая на пресс-конференции после встречи, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани говорил о войне России против Украины и подчеркнул, что визит датского дипломата во время боевых действий «является еще одним свидетельством поддержки и солидарности, которую мы постоянно ощущаем со стороны наших друзей в ЕС».

По словам Залкалиани, они говорили о том, «что необходимо сделать, чтобы международное сообщество оставалось единым и активным, чтобы остановить агрессию и положить конец войне, чтобы позволить миру вернуться к международной повестке дня, основанной на международных принципах».

Говоря о российской оккупации, главный дипломат Грузии коснулся и вопроса объявления «референдума» о присоединении Цхинвальского региона к России.

«Недопустимо говорить о каких-либо референдумах на фоне того, что территория Грузии оккупирована», — сказал он, добавив, что такой референдум не будет иметь юридической силы, когда сотни тысяч граждан Грузии будут изгнаны из своих домов.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство Грузии не поддастся на провокации и останется приверженным политике мирной деоккупации.

«Вчера мы узнали о возможном референдуме в Южной Осетии, а также видим российские войска на территории Грузии», — сказал министр иностранных дел Дании, — «Мы поддерживаем вас, мы будем бороться вместе с вами за демократическую Грузию и будем вашим партнером в процессе реформ».

«Мы будем поддерживать вас и других, кто уважает международные правила и демократические ценности», — добавил он.

Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел Дании осудил «незаконную войну Путина против Украины, агрессию (и) захватническую войну».

По его словам, Дания полностью поддерживает «жесткие санкции и скоординированные дипломатические усилия» в ответ на войну в Украине. «Мы будем делать больше и не остановимся, пока Путин не прекратит войну в Украине», — добавил он.

«Я благодарен — и хочу это подчеркнуть — за поддержку Грузии на международной арене, в ООН, в Совете по правам человека», — сказал дипломат, добавив: «Мы призываем Грузию присоединиться к санкциям ЕС».

