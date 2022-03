Министр иностранных дел Польши встретился со своим грузинским коллегой в Тбилиси

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, находящийся с визитом в Тбилиси 29-30 марта в качестве действующего председателя ОБСЕ, встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

«Этот визит наглядно подтверждает, что председательство ОБСЕ поддерживает Грузию, особенно в эти трудные времена для мира в целом и для нашего региона», — заявил Залкалиани на брифинге после встречи.

По его словам, на встрече они говорили о «заранее спланированной агрессии России против Украины и отметили, что Грузия категорически осуждает эту агрессию, грубо нарушающую нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права».

Залкалиани отметил, что действия России против Украины «подрывают международный порядок и архитектуру европейской безопасности».

По его словам, в плане безопасности Грузия и Украина имеют схожие вызовы. «Грузия была первой, против которой была осуществлена агрессия в 2008 году, что привело к оккупации нашей страны и перемещению сотен тысяч людей».

Давид Залкалиани заявил, что Грузия готова содействовать Польше как действующему председателю ОБСЕ в «мирном урегулировании существующего конфликта».

«Мы подчеркнули, что поддержка Польши и активное участие ОБСЕ в Женевских международных переговорах очень важны для удержания российско-грузинского конфликта в повестке дня Польши и ЕС на высоком уровне», — добавил он.

По словам Залкалиани, стороны также обсудили важность достижения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, что «является необходимой предпосылкой развития и долгосрочного процветания».

«Эскалация ситуации в регионе оказала огромное влияние на регион в целом и на безопасность», — сказал он, добавив, что Тбилиси готов «стать и быть площадкой для диалога между тремя странами Южного Кавказа».

Со своей стороны действующий председатель ОБСЕ заявил, что «неспровоцированная агрессия России против Украины и деструктивные действия против ряда других стран в регионе ОБСЕ, из которых является одним из самых ярких примеров, являются явной попыткой насильственного изменения границ Европы».

Он подчеркнул, что действия России направлены «не только против суверенитета и территориальной целостности отдельных стран, таких как Грузия, Украина или Молдова, но и против основополагающих принципов европейской безопасности».

«Язык танков и колючей проволоки нарушает основные правила международного порядка», — сказал Рау.

По его словам, ОБСЕ приветствует «безоговорочную поддержку Грузией Специальной наблюдательной миссии в Украине и предложение Тбилиси оказать помощь сотрудникам организации.

В то же время глава МИД Польши пообещал, что в период польского председательства в ОБСЕ Варшава «сделает все возможное, чтобы вопросы, связанные с конфликтом в Грузии, оставались в международной повестке дня».

«В тесном сотрудничестве с другими сопредседателями наша цель — сохранить открытыми каналы связи между участниками Женевских международных дискуссий, чтобы предотвратить преднамеренную или непреднамеренную эскалацию», — сказал он.

По его словам, заседания Механизма предотвращения и реагирования на инциденты также будут служить этой цели.

Министр иностранных дел Польши прибыл в Тбилиси 29 марта. В ходе визита он также встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и вице-спикером Гией Вольским.

Он посещает Грузию в рамках своего турне по Южному Кавказу.

