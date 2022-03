Главы МИД Грузии и Казахстана провели телефонный разговор

В ходе сегодняшней телефонной беседы министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди обсудили вопрос углубления торгово-экономических отношений между двумя странами.

По сообщению МИД Грузии, дипломаты сосредоточили внимание на дальнейшем развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Министры также рассмотрели долгосрочные экономические и политические последствия продолжающейся войны в Украине как для региона, так и всего мира.

Переговоры проходили на фоне попыток Казахстана найти альтернативные коридоры Южного Кавказа для собственных экспортных и транзитных грузов, поскольку Россия стала объектом международных санкций в связи с началом войны против Украины.

Правительство Казахстана объявило 29 марта, что в настоящее время оно работает над направлением потока товаров через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА через Азербайджан и Грузию.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)