Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, фото: mfa.gov.ge
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Главы МИД Грузии и Казахстана провели телефонный разговор

31/03/2022 - 20:37
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В ходе сегодняшней телефонной беседы министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди обсудили вопрос углубления торгово-экономических отношений между двумя странами.

По сообщению МИД Грузии, дипломаты сосредоточили внимание на дальнейшем развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Министры также рассмотрели долгосрочные экономические и политические последствия продолжающейся войны в Украине как для региона, так и всего мира.

Переговоры проходили на фоне попыток Казахстана найти альтернативные коридоры Южного Кавказа для собственных экспортных и транзитных грузов, поскольку Россия стала объектом международных санкций в связи с началом войны против Украины.

Правительство Казахстана объявило 29 марта, что в настоящее время оно работает над направлением потока товаров через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА через Азербайджан и Грузию.

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31/03/2022 - 20:37
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