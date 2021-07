МВД заяляет, что обеспечит безопасность сегодняшнего мероприятия «Тбилиси Прайда»

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что примет «соответствующие меры» для обеспечения того, чтобы запланированное ЛГБТ правозащитной организацией «Тбилиси Прайд» на 1 июля мероприятие прошло в безопасной обстановке, а также для соблюдения правопорядка и защиты права каждого человека на свободу выражения и собрание.

Неделя «Тбилиси Прайда» открывается сегодня показом документального фильма «Марш достоинства». В МВД заявили, что представители министерства находятся в постоянной коммуникации с организаторами мероприятия.

По информации МВД, для обеспечения безопасного проведения мероприятия состоялась рабочая встреча заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, директора Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе и других представителей ведомства. «Помимо сегодняшнего мероприятия, на встрече обсуждались и другие мероприятия, запланированные на неделю», — говорится в сообщении МВД.

Пока неизвестно, какие меры министерство планирует принять во время Марша достоинства 5 июля, против которого выступают ультраправые и ультраконсервативные группы.

