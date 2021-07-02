Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в июне составила 9,9%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 июля, годовая инфляция в июне составила 9,9%, а по сравнению с предыдущим месяцем — уровень инфляции составил 0,7%.

По сообщению Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 22%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 10,5%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 8,8%).

Основное влияние на ежемесячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: жилье, вода, электричество, газ (рост на 2,7%); отдых, развлечения и культура (рост на 1,6%); гостиницы, кафе и рестораны (рост на 1%); транспорт (рост на 0,4%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,2%).

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