Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 9,5%

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии 23 июня оставил ставку рефинансирования без изменения на уровне 9,5%.

По данным Комитета по монетарной политике, годовая инфляция в мае 2021 года составила 7,7%, в июне — достигнет пика, а в 2021 году при прочих равных условиях в среднем составит 7%.

По данным НБГ, на фоне роста цен на мировых сельскохозяйственных рынках и обесценивания обменного курса в предыдущие периоды, на инфляцию повлияли цены на импортные товары и продовольственные продукты, а также глобальный рост цен на нефть и топливо.

«Базовый эффект субсидии на коммунальные услуги временно увеличит годовой уровень инфляции в декабре 2021 года и в январе-феврале 2022 года», — заявил НБГ, добавив, что долгосрочное сохранение строгой денежно-кредитной политики постепенно приблизит ее к целевому показателю (3%) в 2022г.

Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 4 августа 2021 года.

