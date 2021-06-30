Фото: Маркус Списке/Unplash.com
Новости

Служба статистики: ВВП Грузии в мае вырос на 25,8%

30/06/2021 - 14:57
3 1 minute read

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 июня, в мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП страны увеличился на 25,8%.

По данным Службы статистики, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: перерабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, торговля, недвижимость, гостиницы и рестораны, строительство, транспорт и складирование.

По той же информации, за первые пять месяцев 2021 года ВВП страны вырос в среднем на 11,5%.

В мае 2020 года ВВП снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего  года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/06/2021 - 14:57
3 1 minute read

მსგავსი/Related

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 9,5%

23/06/2021 - 13:28

Внешняя торговля Грузии в январе-мае 2021 года

21/06/2021 - 15:44

ВВП Грузии снизился на 4,5% в первом квартале 2021 г.

18/06/2021 - 12:46

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2021 года

14/06/2021 - 15:30
Back to top button