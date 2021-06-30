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Служба статистики: ВВП Грузии в мае вырос на 25,8%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 июня, в мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП страны увеличился на 25,8%.
По данным Службы статистики, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: перерабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, торговля, недвижимость, гостиницы и рестораны, строительство, транспорт и складирование.
По той же информации, за первые пять месяцев 2021 года ВВП страны вырос в среднем на 11,5%.
В мае 2020 года ВВП снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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