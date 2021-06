Внешняя торговля Грузии в январе-мае 2021 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 июня, в январе-мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 18,2% и составил 5 миллиардов долларов США.

Объем экспорта за отчетный период на 24,4% до 1,5 млрд долларов США, а импорт увеличился на 15,7% до 3,5 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 1,9 млрд долларов США, что составляет 38,7% внешнеторгового оборота.

В январе-мае 2021 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 758,1 млн долларов США. Далее следуют Россия, Китай, Азербайджан и США с 598,7 млн, 552 млн, 408,1 млн и 277,2 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 262,5 млн долларов США. Далее следуют Россия, Азербайджан, Турция и Украина с 205,3 млн, 195,6 млн, 133,3 млн и 116,9 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 624,8 млн, 393,4 млн, 289,6 млн, 224,9 млн и 212,6 млн долларов США.

В январе-мае 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты — 327,2 млн долларов США. Далее следуют — реэкспорт легковых автомобилей — 165,5 млн долларов США; Ферросплавы — 144,3 млн долларов США; Вино — 85,7 млн долларов США; Спиртные напитки — 57,4 млн долларов США; Минеральные воды — 52,8 млн долларов США; Азотные удобрения — 46 млн долларов США; Лекарства — 36,4 млн долларов США; Лесные и другие орехи — 33,7 млн долларов США; Трикотажные изделия — 29,4 млн долларов США; Остальные товары — 559,6 млн долларов США.

