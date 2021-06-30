Дипломатические миссии призывают власти Грузии защитить активистов Прайда
Представители около 20 дипломатических миссий в Грузии выступила сегодня с совместным заявлением, в котором призвала власти Грузии обеспечить проведение недели «Тбилиси Прайда» в «безопасной обстановке» и «защитить право на мирные собрания для всех людей в Грузии без исключения».
Заявление было сделано после того, как Грузинская Православная Церковь осудила предстоящее мероприятие, заявив, что «(оно) содержит признаки провокации, входит в конфликт общепризнанными нравственными нормами и направлен на легализацию тяжкого греха». В то же время ультраправые группы и отдельные лица, связанные с новым политическим движением «Единство, сущность, надежда», планируют организовать контракцию параллельно с «Маршем достоинства».
Дипломатические миссии выразили солидарность с ЛГБТ-сообществом и подчеркнули, что «осуществление права на свободу собраний и выражения мнений имеет важное значение для укрепления способности людей преодолевать отчужденность от политической, экономической и социальной жизни».
«Конституция Грузии предусматривает право каждого человека на свободу собраний и выражения мнений», — заявили подписавшиеся под заявлением, добавив, что Закон о ликвидации всех форм дискриминации «запрещает все формы дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и выражения».
«Каждое государство обязано содействовать и защищать реализацию права на мирные собрания», — говорится в заявлении.
По теме:
- Патриархия ГПЦ выступает против «Недели Прайда»
- Депутаты Европарламента призывают власти Грузии защитить активистов «Тбилиси Прайда»
- По заявлению Ираклия Кобахидзе, проведение «Недели Прайда» безответственно
- Дипломатические миссии говорят о важности равной защиты прав ЛГБТКИ
- Согласно докладу Совета Европы, Грузия ограничивает работу ЛГБТ-организаций
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)