Дипломатические миссии призывают власти Грузии защитить активистов Прайда

Представители около 20 дипломатических миссий в Грузии выступила сегодня с совместным заявлением, в котором призвала власти Грузии обеспечить проведение недели «Тбилиси Прайда» в «безопасной обстановке» и «защитить право на мирные собрания для всех людей в Грузии без исключения».

Заявление было сделано после того, как Грузинская Православная Церковь осудила предстоящее мероприятие, заявив, что «(оно) содержит признаки провокации, входит в конфликт общепризнанными нравственными нормами и направлен на легализацию тяжкого греха». В то же время ультраправые группы и отдельные лица, связанные с новым политическим движением «Единство, сущность, надежда», планируют организовать контракцию параллельно с «Маршем достоинства».

Дипломатические миссии выразили солидарность с ЛГБТ-сообществом и подчеркнули, что «осуществление права на свободу собраний и выражения мнений имеет важное значение для укрепления способности людей преодолевать отчужденность от политической, экономической и социальной жизни».

«Конституция Грузии предусматривает право каждого человека на свободу собраний и выражения мнений», — заявили подписавшиеся под заявлением, добавив, что Закон о ликвидации всех форм дискриминации «запрещает все формы дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и выражения».

«Каждое государство обязано содействовать и защищать реализацию права на мирные собрания», — говорится в заявлении.

Заявление подписали: руководители Представительства ООН в Грузии, Представительства ЕС в Грузии, посольств Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Израиля, Канады, Королевства Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и МНЕС в Грузии.

