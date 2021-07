Саломе Зурабишвили заявила о поддержке «Тбилиси Прайда»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 1 июля, в день открытия «Недели прайда», что «участники Тбилиси Прайда имеют право выражать свое мнение», добавив, что насилие и язык ненависти «недопустимы».

«Для меня не приемлемы все формы насилия, угроз, давления и языка ненависти! Это неприемлемо, поскольку это нарушение конституционных прав людей», — сказала она. Заявление последовало за озвучиванием своей позиции Патриархией ГПЦ, где Православная Церковь осудила это мероприятие, а ультраправые группировки планируют провести контракцию параллельно с «Маршем достоинства».

Подчеркнув, что каждый человек имеет право на свободу слова, президент добавила, что реализация этого права участниками Прайда «важна для нашей страны и нашего единства!»

«Терпимость — это часть нашей идентичности. Наша страна была построена на этом и завтра будет развиваться на этом», — заявила Саломе Зурабишвили.

