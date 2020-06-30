Источник: Служба статистики Грузии
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Служба статистики: Снижение ВВП Грузии в мае 2020 г. составило 13,5%

30/06/2020 - 14:45
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По предварительным данным Национальной службы статистики, которые были опубликованы 30 июня, в мае текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снижение реального ВВП Грузии составило 13,5%.

«В мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года тенденция снижения наблюдалась практически во всех секторах», — сообщает Национальная служба статистики.

В апреле и марте соответствующий показатель составил -16,6% и -2,7% после того, как в феврале и январе был зарегистрирован рост ВВП на 2,2% и 5,1%, соответственно.

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