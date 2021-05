Правящая партия и оппозиция согласовали проект поправок к избирательному законодательству

Пресс-служба Парламента Грузии сообщила 17 мая, что Грузинская мечта и оппозиция согласовали проект поправок к избирательному законодательству.

Сопредседатель рабочей группы по избирательной реформе Шалва Папуашвили заявил после встречи с оппозицией, что партии достигли консенсуса относительно укомплектования Избирательной администрации и назначения заместителей председателя ЦИК.

У председателя ЦИК будет два заместителя — один будет выдвинут оппозицией, а другой будет назначен по «профессиональным» критериям. В случае, если председатель ЦИК не сможет выполнять своих обязанностей, его обязанности будет выполнять заместитель, представленный оппозиционными членами.

Лидер партии «Лело за Грузию» депутат Бадри Джапаридзе, который также является членом рабочей группы по избирательной реформе, назвал это соглашение «позитивным событием». По его словам, Грузинская мечта предприняла «ряд встречных шагов» в отношении изменений, предложенных оппозиционными партиями. По его словам, обсуждение поправок будет продолжено в первом и втором чтении в Парламенте.

Хотя правящая партия и оппозиция первоначально договорились, что оппозиция будет выдвигать одного заместителя председателя ЦИК, вопрос о другом заместителе оставался спорным. Согласно сообщениям, депутаты Грузинской мечты выступали против назначения заместителя из числа членов, назначенных на профессиональной основе и вместо этого требовали, чтобы правящая партия имела право выдвинуть собственного кандидата на этот пост.

В конце недели проект поправок будет отправлен на оценку Венецианской комиссии. По сообщению Парламента Грузии, принятие проекта поправок в избирательное законодательство планируется до конца весенней сессии.

Президент Саломе Зурабишвили 17 мая приветствовала достигнутое соглашение и подчеркнула важность «своевременного выполнения» всех пунктов документа, подписанного 19 апреля.

