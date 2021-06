Несмотря на критику, в суды низшей инстанции назначены 47 новых судей

Высший совет юстиции Грузии заполнил 47 вакантных мест судей в судах низшей инстанции на фоне резкой критики со стороны гражданского сектора и оппозиции.

Назначены судьи в городские и апелляционные суды по всей Грузии, в том числе в Тбилиси и Кутаиси. Несмотря на новые назначения, 41 место остается вакантным, поскольку Высший совет юстиции начал процесс отбора на 88 мест.

До решения совета несколько НПО заявили, что «большинство существующих вакансий обычно заполняются лицами, приближенными к клану, что еще больше отсрочит перспективы улучшения судебной системы».

«Заполняя основную часть этих вакансий, становится еще более невозможным приток в систему новых квалифицированных сотрудников. До проведения реформы совета, принятие столь масштабных и важных кадровых решений, еще больше навредит интересам правосудия в стране», — заявили неправительственные организации.

Между тем, оппозиционные политики вчера заявили, что новые назначения еще больше укрепят власть влиятельных судей в судебной системе. Лидер партии Стратегия Агмашенебели, депутат Георгий Вашадзе заявил: «Судебный клан озверел. Они успевают, чтобы максимально углубить корни своего клана в условиях сокращающейся власти Грузинской мечты».

В ответ на события в судебной системе депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель подчеркнула важность «амбициозной судебной реформы», что «связано» с получением финансовой помощи от Европейского Союза. «Клановая система подрывает верховенство закона в судах», — сказала она.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)