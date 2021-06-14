Фото: Фрэнк МакКенна/Unplash.com
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Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2021 года

14/06/2021 - 15:30
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 июня, в январе-мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 18,2% и составил 5 миллиардов долларов США.

По данным Службы статистики, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экспорт увеличился на 24,4% до 1,5 млрд долларов США, а импорт увеличился на 15,7% до 3,5 млрд долларов США. При этом отрицательное сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило 1,9 млрд долларов США, что составляет 38,7% внешнеторгового оборота.

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14/06/2021 - 15:30
6 1 minute read

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