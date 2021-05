Грузинская валюта укрепилась по отношению к доллару США

По данным Национального банка Грузии на 27 мая, стоимость 1 доллара США составляет 3,2635 лари, что является самым высоким показателем укрепления лари с 3 ноября прошлого года. 25 мая 1 доллар США стоил 3,2993 лари.

Укреплению лари предшествовала значительное обесценивание национальной валюты. 27 апреля 1 доллар США стоил 3,4548 лари, что приблизило лари к прошлогоднему рекордному показателю обесценения (3,4842).

28 апреля Национальный банк повысил ставку рефинансирования до максимального уровня за 13 лет – 9,5%, сославшись на давление на инфляцию, вызванное высокой долларизацией экономики и обесцениванием лари.

В то же время в стране началось снятие ограничений, установленных для предотвращения распространения Covid-19. В частности – 17 мая начало т.н. комендантского часа передвинуто с 21:00 до 23:00; Открытые пространства в ресторанах будут функционировать и по выходным дням; С 1 июня клиенты также будут обслуживаться в закрытых помещениях объектов питания по выходным; Также откроются сухопутные границы.

По состоянию на сегодняшний день курс лари укрепился на 0,06 лари – до 3,9824 лари по отношению к евро. Однако он по-прежнему выше показателя 25 марта, когда 1 евро стоил 3,9508 лари.

