Правительство увеличило финансирование Патриархии ГПЦ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 19 марта, что в прошлом году правительство выделило в государственном бюджете на 2024 год 30 миллионов лари на поддержку образовательных проектов Патриархии ГПЦ, что позже было увеличено на 5 миллионов лари. 15 марта правительство издало соответствующее постановление о выделении Патриархии 35 миллионов лари.

Помимо этой суммы, Патриархия получает ежегодное финансирование в размере 25 миллионов лари из государственного бюджета. В результате общий объем финансирования Патриархии в 2024 году составит 60 миллионов лари.

«Это финансирование было включено в бюджет этого года в прошлом году. Поэтому к выборам это не имеет никакого отношения. Это не решение, принятое недавно, перед выборами. Для нас важно, чтобы Патриархия имела возможность реализовывать собственные проекты, особенно в сфере образования», – заявил премьер-министр.

В то же время, 12 марта правительство Грузии издало постановление о передаче земельных участков в муниципалитетах Озургети и Чохатаура Грузинской Православной Церкви по символической цене в 1 лари.

