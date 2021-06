Часть обвиняемых по делу смерти Джабиева освобождены под подписку

Четверо сотрудников «правоохранительных органов», обвиняемых по громкому делу о смерти 28-летнего заключенного Инала Джабиева в оккупированном Цхинвали, освобождены из-под стражи под подписку. Двое обвиняемых остаются в заключении.

Местное информационное агентство «Рес» сообщило 7 июня со ссылкой на «прокуратуру» Цхинвали, что дела задержанных были переквалифицированы в преступление «средней тяжести» после получения результатов повторного медицинской экспертизы. В ведомстве пояснили, что освобождение под подписку не означает прекращения уголовного преследования.

Задержанные, которые отрицали обвинения, перед освобождением дважды объявили голодовку в мае и начале июня.

В связи со смертью 28-летнего Инала Джабиева, задержанного по обвинению в заговоре с целью убийства «министра внутренних дел» оккупированного региона Игоря Наниева, в конце августа прошлого года были задержаны в общей сложности семь сотрудников милиции.

В отношении судмедэксперта возбуждено уголовное дело

5 июня «прокуратура» Цхинвали возбудила уголовное дело в отношении местного судебно-медицинского эксперта Зарины Дзагоевой. Согласно предварительному заключению эксперта от 30 августа 2020 года, Джабиев умер 28 августа от сердечного приступа, развившегося в результате полученных повреждений. «Прокуратура» утверждает, что Дзагоева сознательно сфальсифицировала данные.

Еще две экспертизы, проведенные по заказу «прокуратуры», показали разные результаты. Вторая экспертиза, которую провели эксперты Министерства обороны России, показала, что заключенный скончался после того, как ему приостановили лечение метадоном. Ответ третьей экспертизы, проведенной для устранения неточностей, также совпал с результатами второй.

Ранее «прокуратура» Цхинвали заявила, что проводит досудебное расследование выводов Дзагоевой после того, как сотрудники милиции обратились в ведомство и выразили подозрения, что один из прокуроров оказывал давление на Дзагоеву с целью фальсификации данных.

Дзагоева отвергает обвинения. 8 июня она обратилась за помощью в «парламент» оккупированного региона и заявила, что находится под давлением со стороны следствия. «Я хочу, чтобы меня защищали по закону», — сказала она депутатам.

Предыстория

За смертью 28 августа Инала Джабиева, задержанного за попытку покушения на «министра внутренних дел» оккупированного Цхинвали Игоря Наниева последовали протесты жителей региона. В ответ на протест «президент» региона Анатолий Бибилов распустил «правительство» в полном составе и пообещал наказать всех виновных. Принятию решения Бибилова предшествовала отставка «премьер-министра» региона Эрика Пухаева.

В сентябре 2020 года оппозиционные «депутаты» приостановили свои мандаты и отказались возобновлять работу до тех пор, пока лидер оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов не выполнит их требование об увольнении «генерального прокурора» Урузмага Джагаева и не привлечет к ответственности Инала Джабиева. Цхинвальский лидер отказался освободить Джагаева. Последний покинул свой пост в апреле, когда истек срок его полномочий.

