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Оккупированный Цхинвали расследует нападение на «министра внутренних дел»
По информации властей оккупированного Цхинвальского региона, «прокуратура» региона возбудила уголовное дело по факту покушения на «министра внутренних дел» Игоря Наниева. 17 августа неизвестные открыли огонь по автомобилю Наниева в центре Цхинвали.
Местные СМИ сообщили со ссылкой на власти региона, что во время инцидента никто не пострадал.
Расследование ведется по статьям 277 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются посягательства на жизнь государственного служащего и незаконного приобретения огнестрельного оружия.
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