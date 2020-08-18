Город Цхинвали, Фото: Агентство «Рес»
Новости

Оккупированный Цхинвали расследует нападение на «министра внутренних дел»

18/08/2020 - 15:02
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По информации властей оккупированного Цхинвальского региона, «прокуратура» региона возбудила уголовное дело по факту покушения на «министра внутренних дел» Игоря Наниева. 17 августа неизвестные открыли огонь по автомобилю Наниева в центре Цхинвали.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на власти региона, что во время инцидента никто не пострадал.

Расследование ведется по статьям 277 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются посягательства на жизнь государственного служащего и незаконного приобретения огнестрельного оружия.

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