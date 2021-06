Премьер-министр Гарибашвили встретился с президентом Эрдоганом в Турции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 1 июня посетил с рабочим визитом Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

Вместе с премьер-министром в Турции также находились министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики Натиа Турнава, министр окружающей среды Леван Давиташвили и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе также посетили Турцию.

После встречи в резиденции президента Турции лидеры провели пресс-конференцию, на которой премьер-министр Грузии сказал, что «провижение так решило, что мы, три страны – Азербайджан, Грузия, Турция – взаимозависимы, у нас есть очень тесное сотрудничество, партнерство и самое главное – дружба».

По его словам, между тремя странами существует «очень прочная основа для совместной реализации еще большего числа проектов как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах». Он напомнил о нескольких совместных проектах, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железную дорогу Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс и Южнокавказский трубопровод.

Подчеркнув, что Турция всегда поддерживала «во всех форматах» суверенитет Грузии и ее стремление вступить в НАТО, премьер-министр Гарибашвили отметил, что он обсудил с президентом Турции ситуацию в оккупированных Россией регионах, и ситуацию в регионе в целом.

Как сообщает пресс-служба президента Турции, президент Эрдоган подчеркнул, что Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии на протяжении последних 14 лет. По его словам, несмотря на некоторое сокращение двусторонней торговли в 2020 году, они нацелены достичь товарооборота в 3 миллиарда долларов США. Он добавил, что две страны рассматривают возможность расширения Соглашения о свободной торговле.

По словам президента Турции, Анкара считает, что Тбилиси играет важную роль в региональном сотрудничестве. В этой связи он подчеркнул важность трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном. «Мы, Турция, поддерживаем все виды трехстороннего сотрудничества, будь то Грузия-Азербайджан-Армения или Грузия-Азербайджан-Турция», – цитирует слова Эрдогана пресс-служба премьер-министра Грузии.

Выразив поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности и вступления Грузии в НАТО, президент Эрдоган подчеркнул свое желание к мирному решению вопросов Абхазии и Цхинвальского региона.

Президент Эрдоган также отметил, что турецкие инвестиции в Грузию, в том числе в энергетический сектор, составляют 214 миллионов долларов США. Примечательно, что встреча прошла на фоне нескольких месяцев протестов против реализации проекта Намахванской ГЭС. Как известно, основным инвестором проекта является турецкая компания ENKA Insaat ve Sanayi A.S. Однако в ходе встречи лидеры двух стран не затрагивали вопроса Намахванской ГЭС.

На пресс-конференции лидер Турции также говорил о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и акцентировал внимание на борьбе с движением Гюлена, которое власти Турции считают террористической организацией (FETÖ).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)