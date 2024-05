Международные партнеры поздравляют Грузию с Днем независимости

26 мая Грузия отмечает 106-летний юбилей провозглашения Первой независимой Демократической Республики и 33-летие восстановления своей независимости. Иностранные лидеры, дипломаты и официальные лица направили Грузии поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Грузии.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Грузию в письме, адресованном президенту Зурабишвили. Президент Макрон написал: «По случаю национального праздника Грузии я рад передать свои самые искренние пожелания грузинскому народу и вам. В то время, когда Россия вновь разожгла войну на европейском континенте, я хотел бы подтвердить непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии в этот столь символический день празднования восстановления ее независимости. Предоставив Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз 14 декабря 2023 года, Европейский совет однозначно отреагировал на стремления грузинского народа. Грузия сама должна выбрать свой путь. Путь Европы – это путь закона, демократии и обещания общего благополучия в рамках доверительного и уважительного диалога и партнерства. Франция будет продолжать поддерживать Грузию настолько решительно, насколько она будет идти по этому пути. Пожалуйста, примите, госпожа президент, уверения в моем глубочайшем уважении и почтения».

Посольство Франции в Грузии: «По случаю национального праздника Грузии посольство Франции в Грузии выражает свои искренние пожелания грузинскому народу. Франция вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в этот символический день восстановления независимости. Франция продолжит решительно поддерживать Грузию и ее народ на пути в ЕС».

Представительство ЕС в Грузии: «Поздравляем Грузию с 26 мая – Днем независимости! Празднуя восстановление своей независимости, Грузия также чтит наследие и самоотверженность тех, кто стремился к этому дню. ЕС остается твердым сторонником независимости и территориальной целостности Грузии. Вперед, Грузия!»

Петер Фишер, посол Германии в Грузии: «Горячо поздравляю Грузию с сегодняшним Днем независимости. 26 мая 1918 года грузинский народ совершил исторический акт, сделав выбор в пользу независимости и демократии. Тогда, как и сейчас, Германия твердо стоит на стороне тех, кто привержен свободной, мирной и европейской Грузии».

Посольство Чехии в Грузии: «С Днем независимости Грузию и всех наших грузинских коллег и друзей! Гагумарджос Сакартвело!».

Посольство США в Грузии: «С Днем независимости, Грузия! Пусть вы с радостью отпразднуете свой с трудом завоеванный день свободы и независимости. Соединенные Штаты остаются решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы: «Поздравляю жителей Сакартвело с Днем независимости. Суверенитет принадлежит народу, и народ Грузии явно выбрал европейское будущее для своей страны. Призываю власти Грузии реализовать волю своего народа и вернуться на курс европейской интеграции, как это закреплено в Конституции Грузии».

Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии: «Теплые поздравления грузинскому народу и президенту Зурабишвили, празднующим День независимости. Поскольку Грузия стоит на перепутье, я подтверждаю поддержку Латвией европейского будущего Грузии, которое выбрал народ. Пришло время для решения».

Анна Фотыга, депутат Европарламента: «Грузия имеет долгую и богатую историю. Этот день символизирует дух свободы страны, поскольку она празднует свою независимость от России с 1918 года. Желаю храброму народу Грузии сил преодолеть все препятствия, которые ограничивают его устойчивое развитие и благополучие, и успешно отстоять свою волю к вступлению в евроатлантические институты. Пусть территориальная целостность Грузии будет полностью восстановлена».

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский)