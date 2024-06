В Посольстве США в Грузии интернет-изданию «Нетгазети» заявили, что участие в военной составляющей мероприятия, посвященного Дню независимости Грузии 26 мая, было отменено из-за антизападных заявлений почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, с которыми он выступил 29 апреля.

Посольство США также заявило, что оно «остается решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии и желает, чтобы Грузия была прочно интегрирована в евроатлантическое сообщество». Посольство призвало правительство Грузии «вернуться на этот путь».

29 апреля, выступая на митинге, организованном властями, Иванишвили раскритиковал иностранное влияние в грузинской политике и заявил, что предыдущие администрации контролировались иностранными силами. Иванишвили заявил, что «Грузией должна управлять власть, избранная грузинским народом. В 2004-12 годах мы пережили самые трудные годы, когда страной управляла не власть, избранная народом, а назначенный извне революционный комитет, иностранная агентура. Напомним, что эти люди – Саакашвили, Бокерия, Мерабишвили, Адеишвили, Гварамия, Кезерашвили и другие – были назначены лидерами властей Грузии после революции, организованной НПО». Иванишвили обвинил эти иностранные силы в создании насилия и беспорядков в Грузии и заявил, что некоторые думают, что причина заключалась в садизме и отсутствии патриотизма у Михаила Саакашвили, хотя на самом деле все это было сделано по приказу их патронов из-за границы.

Говоря об отсутствии на мероприятии американских военных, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил 10 июня: «Если кто-то не желает праздновать, он не желает, это наш день, и мы его отметим, это главное».

Папуашвили подчеркнул давнее военное сотрудничество Грузии с США и сказал: «Если для кого-то заявление политика является основанием для того, чтобы не праздновать День независимости в этом формате с солдатами страны своего стратегического партнера, которые шли на пули вместе с американскими солдатами в Афганистане, они не отметили день независимости в этом формате, это им решать. Мы показываем свою независимость другими способами, мы показали это, пойдя на пули вместе с американскими солдатами, когда большинство стран НАТО не высовывали носа из штабов в Афганистане, мы были на передовой, это наш подход, мы смотрим на мир со своей точки зрения».

