Министр обороны Украины находится с визитом в Тбилиси

Министр обороны Украины Андрей Таран 25-27 мая посещает Тбилиси. Он посетил мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии, и встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

На встрече 25 мая премьер-министр Гарибашвили и министр обороны Таран отметили, что для обеспечения мира и безопасности в регионе важно продолжать поддерживать безопасность и стабильность Грузии и Украины. По их словам, интеграция в НАТО является одним из главных приоритетов внешней политики обеих стран.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили заявил, что необходимо углублять сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, таких как сотрудничество по вопросам безопасности Черного моря и формат партнерства с усиленными возможностями (EOP).

25 мая министр обороны Украины вместе со своим грузинским коллегой подписали план двустороннего сотрудничества на 2021 год между министерствами обороны Грузии и Украины. Согласно плану, грузинская и украинская стороны поделятся опытом в различных сферах.

По сообщению Министерства обороны Украины, стороны обсудили приоритеты сотрудничества в таких сферах, как кибербезопасность, военные технологии и укрепление вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

27 мая Министр обороны Украины посетил Центр реабилитации военнослужащих имени Маро Макашвили в Церовани. Визит завершится сегодня позже.

