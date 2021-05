Грузия отмечает 103-ю годовщину провозглашения независимости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель Парламента Каха Кучава обратились к гражданам сегодня с площади Свободы в Тбилиси, где отмечается 103-я годовщина провозглашения первой независимой республики 26 мая 1918 года. На торжественном мероприятии также присутствовали президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Украины Андрей Таран.

В своем выступлении президент Грузии много времени уделила рассказу о наследии главнокомандующего Первой Республики Грузия генерала Георгия Квинитадзе, останки которого были перевезены из Франции в Тбилиси и будут похоронены в Мтацминдском пантеоне. Саломе Зурабишвили подчеркнула его «бескомпромиссную борьбу и боевое самопожертвование».

Ссылаясь на мемуары генерала Квинитадзе, президент Зурабишвили подвергла критике Социал-демократическое правительство республики 1918-1921 годов за то, что оно ставило «партийные цели и амбиции» выше интересов государства, а также за «недостаточность профессионализма», что привело к советской оккупации в 1921 году.

Иване Зурабишвили, прадед президента Саломе Зурабишвили (со стороны отца), был одним из основателей Национал-демократической партии, которая была в правой оппозицией в условиях тогдашней правящей Социал-демократической партии. Второй прадед по материнской линии Саломе Зурабишвили служил в силах спецназначения МВД в 1918-1921 годах и отвечал за предотвращение подрывных действий большевиков против Демократической Республики.

Президент Зурабишвили также отметила, что стране нужна «правильная оценка текущей ситуации, реалистичное видение и план действий», особенно на пути к европейской интеграции, которая является «нашей безальтернативной перспективой и целью».

Приветствуя роль Евросоюза и США в разряжении существовавшего политического кризиса в стране, президент подчеркнула, что усилия Грузии по преодолению российской оккупации, пандемии Ковид-19, поляризации, социально-экономического кризиса и для достижения консенсуса по таким спорным вопросам, как Намахванская ГЭС, «нам нужно собственное видение, конкретный план и, самое главное, единство».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал 26 мая «выражением национальной идентичности страны, многовековой культуры и стремления к свободе». «Идея свободы всегда была главной опорой, которая объединяла всех патриотов и сделала возможной независимость нашей страны», – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул «особые» заслуги Православной Церкви в становлении и укреплении «нашей идентичности». «Вера в Господа и надежда всегда укрепляла грузинский народ в борьбе за свободу», – добавил он.

Отметив роль власти Грузинской мечты в «укреплении демократических ценностей», премьер-министр подчеркнул, что «наше сотрудничество с НАТО и нашим главным стратегическим партнером – США – углубилось и находится на беспрецедентном уровне». «Грузия подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году», – добавил он.

Во время церемонии, посвященной Дню независимости, 247 призывников были приведены к присяге в шести разных точках страны, включая Тбилиси, на площади Свободы.

Первая Республика Грузия потеряла независимость 25 апреля 1921 года после вторжения Красной Армии Советской России. Страна восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года на основании Декларации от 26 мая 1918 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)