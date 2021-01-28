Компания «Джорджиан уотер энд пауэр» отказывается повышать зарплаты бастующим сотрудникам
Часть сотрудников «Джорджиан уотер энд пауэр», ведущей компании на рынке водоснабжения Грузии, продолжает свою забастовку, начатуую 25 января. Они требуют от компании пересмотреть трудовые договоры, увеличить заработную плату, оплачиваемые отпуска и страхование здравоохранения.
Среди забастовщиков в основном операторы большегрузных автомобилей из транспортного отдела компании. По сообщениям, администрация компании «Джорджиан уотер и пауэр» отправила бастующим короткие текстовые сообщения с угрозами расторжения их трудовых контрактов из-за невыполнения своих договорных обязательств.
Один из забастовщиков сообщил телекомпании «Пирвели», что администрация компании «Джорджиан уотер энд пауэр» не планирует выполнять их требования. В компании заявляют, что зарплаты останутся без изменений, а те, кто недоволен существующим положением, «могут уйти домой».
28 января администрация компании «Джорджиан уотер энд пауэр» сообщила «Civil Georgia», что нанятые по контракту водители готовы с сегодняшнего дня возобновить работу, а против «небольшой группы», которую компания обвиняет в «агрессивных, насильственных и других незаконных действиях». Будут приняты соответствующие правовые меры.
В администрации также подчеркнули, что, несмотря на усилия бастующих рабочих, компания работает беспрепятственно, а бесперебойному водоснабжению Тбилиси ничего не угрожает.
Представитель профсоюзов Акакий Гвалия подтвердил «Civil Georgia», что часть забастовщиков осталась довольной переговорами с руководством компании, а другие планируют продолжить забастовку.
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