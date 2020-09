МВД Грузии: Иностранная спецслужба нанесла кибератаку на Минздрав и Центр Лугара

МВД Грузии сообщило 3 сентября, что «спецслужба одного из иностранных государств» осуществила кибератаку на Министерство здравоохранения Грузии и Центр Лугара.

В сообщении министерства говорится, что кибератака на компьютерную систему Министерства здравоохранения была направлена ​​на получение медицинских документов и информации об управлении пандемией из баз данных Центрального аппарата Министерства здравоохранения и его структурных подразделений, включая Центр Лугара.

Как сообщает МВД Грузии, некоторые подлинные документы, полученные в результате кибератаки, наряду с умышленно сфальсифицированными документами, были загружены на один из зарубежных сайтов.

По заявлению ведомства, по данному факту начато расследование. МВД сообщает, что правоохранители Грузии также обратятся к международным партнерам за помощью в процессе расследования.

Примечательно, что вчера из России возобновилось озвучивание обвинений в адрес Центра Лугара, расположенного на окраине Тбилиси. Заместитель председателя Комитета по обороне ГД РФ от правящей партии «Единая Россия» Юрий Швыткин заявил, что химические нервнопаралитические агенты типа «Новичок» производятся в лабораториях в Грузии и США. Швыткин перевел стрелки в сторону Грузии после того, как Германия заявила, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен с помощью «Новичка».

