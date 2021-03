Саломе Зурабишвили о кризисе в Грузии и задержании Ники Мелия

В передаче HardTalk на BBC 9 марта вышло интервью с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она опровергла утверждения о том, что Грузия, находящаяся в поствыборном кризисе, движется к авторитаризму.

Президент сказала, что «ни время, ни форма не были лучшими» для задержания лидера Единого национального движения Ники Мелия в контексте снижения политической напряженности в стране, но она также отметила, что один случай «не означает, что Грузия внезапно превратилась в авторитарную страну».

Саломе Зурабишвили также заявила, что задержанию Мелия предшествовали «провокации» со стороны оппозиции, в том числе антиоккупационные акции протеста 20-21 июня 2019 года, в связи с которыми предъявлены обвинения лидеру ЕНД.

Президент Грузии также отметила, что политическая поляризация характерна для демократии, а не для авторитарных режимов. Она также подчеркнула, что все политические партии должны найти выход из кризиса и пойти на компромисс в переговорах при посредничестве ЕС, если «они действительно верят, что у Грузии есть европейское будущее».

Говоря о посредничестве ЕС, Саломе Зурабишвили заявила, что недавний визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Тбилиси показывает, что Запад не отказывался от Грузии. Она выразила оптимизм в отношении того, что возобновление послевыборных переговоров поможет найти решение в ближайшие дни.

Президент Грузии опровергла обвинения со стороны оппозиции в фальсификации выборов в октябре 2020 года, сославшись на итоговый доклад БДИПЧ/ОБСЕ, который «не ставит под сомнение легитимность выборов».

